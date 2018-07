Så mange har vært redd for at sjåføren skulle sovne

nyheter

1 av 3 bilpassasjerer i Finnmark har vært redd for at sjåføren skulle sovne. De aller fleste sa fra eller grep inn da de opplevde dette. Svaret kommer fra en undersøkelse gjennomført av Ipos på vegene av Gjensidige. Undersøkelsen viser også at kvinner er flinkere til å si fra enn menn og de yngre.

Farlig og straffbart

– Trøtte sjåfører kan faktisk være like farlige som promillekjørere. Uavhengig av om du forårsaker en ulykke eller ikke, er det straffbart å være så trøtt at du utgjør en fare i trafikken, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer 9 av 10 passasjerer at de sier fra når de merker at sjåføren holder på å duppe av.

– Sjåføren har hovedansvaret, men det er veldig bra at passasjerene hjelper sjåføren og sier fra at nok er nok. Mange vil ikke innrømme at de sovnet bak rattet, og derfor tror vi at langt flere ulykker har årsak i dette, sier Eklo.

Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper; bytt sjåfør eller stopp og sov.