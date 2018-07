– Kents legger ned sin drift fra i dag

nyheter

I en melding på serveringstedet Kent's facebookside fremgår det at de legger ned drifta med umiddelbar virkning.

– Da må vi meddele at Kents legger ned sin drift fra idag. Grunnen er flere men vil ikke komme inn på det, heter det i den korte meldingen.

Takker kundene

Serveringsstedet benytter anledningen til å takke alle kunder:

– Vil med dette takke alle de fantastiske kundene vi har hatt dette året vi har vært i drift og kanskje sees vi igjen på en annen arena. Takk for oss på kents, heter det i meldingen.

Flere av kundene som har kommentert på statusmeldingen uttrykker at de synes stengingen er trist. Her fremkommer det også at Kents har vært stengt enkelte dager den siste tiden.

Ble for tøft

Til Altaposten sier daglig leder Kent Ove Josefsen at han synes det er trist å måtte legge ned.

– Det er både trist og trasig å måtte gå til dette steget. Men det lot seg ikke gjøre å drive videre, det ble for tøft, sier han.

Altaposten kommer med et større intervju med Josefsen onsdag.