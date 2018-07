Vadsø-drapet: 50 vitner så langt avhørt, siktede erkjenner ikke straffskyld

nyheter

I en pressemelding sendt ut fra Finnmark politidistrikt, undertegnet etterforskningsleder Steffen Andreassen mandag i 15-tiden, omtaler politiet arbeidet som har vært gjort i forbindelse med vitneavhør samt leting etter mulig drapsvåpen:

Det er avhørt om lag 50 vitner siden forrige søndag. Blant annet venner, omgangskretsen til de involverte, støtteapparat og vitner fra butikken er avhørt.

I løpet av helga ble det foretatt nye søk på Vadsøya etter et mulig drapsvåpen, men fortsatt uten resultat og det vil også kommende uke bli gjennomført søk etter drapsvåpenet.

Politiet opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger.

– Den viser at den avdøde døde av skaden han ble påført, fremgår det av pressemeldingen.

Den siktede er overflyttet fra Vadsø fengsel til et ungdomsfengsel i Sør-Norge. Dette fordi siktede er under 18 år.

Ikke nye avhør ennå

Det er ikke planlagt noe avhør av siktede de nærmeste dagene, skriver politiet:

– Han er foreløpig blitt avhørt to ganger uten å erkjenne straffeskyld eller knyttet seg til handlingen.

– Videre i etterforskningen gjennomgår vi nå beslag. Blant annet gjennomgår vi telefoner, datamaskiner og venter også svar på biologiske prøver som er sent inn til analyse. Vi jobber fortsatt bredt og holder alle muligheter åpne i forhold til motiv for handlingen. Det er fortsatt ikke framkommet noen som tilsier at den avdøde og siktede kjente hverandre, fremgår det av pressemeldingen.