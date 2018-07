Rigger til med matfest

nyheter

Denne uken kan du bli kjent med det spennende og delikat mat som oster, skinker, pølser, oliven, tørket frukt, nøtter, baklava, makroner, belgiske vafler, spansk paella, sjokolade, gresk souvlaki og tartiflette fra Alpene på torget i Alta.

Internasjonalt

–Vi rigger til matboder som kan friste med ulike lokale spesialiteter, sier Olivier Simonin som er arrangøren bak det hele.

Han opplyser at det i år blir servert mat fra blant annet Frankrike, Italia, England, Spania, Polen, Tyskland og Nederland.

Tradisjon

I over 10 år har dette markedet besøkt en rekke byer over hele Storbritannia og flere byer i Norge og Sverige og Simonin lover at matfesten, som starter tirsdag, skal bli et pulserende marked og morsomt innslag i byen.

– Det gir nærmest en følelse av å være på marked i Europa, sier Simonin.

Han håper publikum besøker markedet, også i år.

– Et godt salg betyr at vi selvsagt kommer tilbake, sier han.