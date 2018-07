Gripende minnestund for Ruud

nyheter

Tomrommet er enormt. Det kunne Robin Mortensen og de ansatte ved kontoret i Alta understreke. Gråt og gode ord gikk hånd i hånd, og mange skrev en siste hilsen i kondolanseprotokollen.

Sorgen og sjokket etter Ruuds fatale ulykke i Finland var tydelig under minnestunden i NRKs lokaler i Alta, som gikk parallelt med en lignende minnestund på Marienlyst. I tillegg var flere kolleger på skype fra andre steder.

Foreldre, barn og kjæreste var tilstede i Alta for å dele sorgen med kollegene i Alta – og ledelsen var representert ved regionredaktør Tone Kunst og distriktsdirektør Grete Gynnhild-Johnsen. Innsatsen til Ruud gjennom jobben som journalist og redaktør ble hyllet, men også hans varme som medmenneske og glimtet i øyet. Han var en usedvanlig godt likt sjef.

Han ble også hyllet for hans brennende engasjement for Finnmark og regionen, blant annet gjennom arbeidet for Barents press.