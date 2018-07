nyheter

Det melder Fefo i en pressemelding. Bakgrunnen for vedtaket er at styret ikke fikk skriftlig saksfremlegg med innstilling til styrevedtak da Nussir-saken ble behandlet i aprilmøtet.

– Nussir-saken er en stor og viktig sak om endret bruk av utmark, og den skal ha en forsvarlig behandling med skriftlig saksfremlegg på styrebordet, sier styreleder Máret Guhttor i pressemeldingen.

Nussir-saken behandles etter reglene i Finnmarksloven § 10. Et enstemmig styre besluttet i junimøtet at vedtaket oversendes kontrollkomitéen i FeFo.

– Kontrollkomitéen påpeker i sin uttalelse at FeFo-styrets vedtak er fattet med feil avstemmingsregler hva gjelder tilbakekall av saken fra departementet. Tilbakekall må fattes med stemmereglene i Finnmarksloven § 10, slik vedtaket om oversendelse ble fattet i aprilmøtet.

– Dette tar jeg med meg som en påminnelse og viktig retningslinje for styrets behandling av saker om endret bruk av utmark, sier styrelederen i FeFo.

Kontrollkomitéen uttaler at den har til oppgave å føre tilsyn med at FeFos virksomhet drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning, men har ikke til oppgave å vurdere om det foreligger brudd på FeFos interne saksbehandlingsregler. Komitéen uttaler i tillegg at den ikke er et klageorgan for beslutninger i FeFo.