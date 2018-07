Havarikommisjonen kobles inn

nyheter

Havarikommisjonen og Norsk Luftsportsforbund vil foreta undersøkelser etter gyrokopter-ulykken hvor Morten Ruud mistet livet og en annen mann ble lettere skadet.

– Gyrokoptere er ikke undersøkelsespliktige for havarikommisjonen i Norge slik regelverket er i dag, men vi vil foreta undersøkelser i dette tilfellet, men da i samarbeid med Norsk Luftsportsforbund. Vi er nå i planleggingsfasen og vurderer å reise til ulykkesstedet mandag, sier vakthavende havariinspektør Torbjørg Gåsland til Dagbladet.

GeneralsekretærJohn Eirik Laupsa i Norsk Luftsportsforbund sier at Morten Ruud hadde gyldig flygerbevis for gyrokoptere, at han var aktiv i mikroflymiljøet, at han var medlem i forbundet og at han er blitt regnet som en ressursperson.

– Jeg er overbevist om at vi vil finne ut årsaken til ulykken. Passasjeren vil bli et helt sentralt vitne for å få avklart hva som har skjedd. Vi vil samarbeide med Havarikommisjonen og politiet om dette, sier John Eirik Laupsa til avisa.