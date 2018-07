– Han var et idol for meg

nyheter

Nils Martin Kristensen var en av de siste som så Morten Ruud i live. I et innlegg på Facebook skriver han at det var under et møte på flystripa i Kautokeino under re-fueling av gyrokopteret.

– Vi snakka om ruta deres, og om hvordan vi kan få oss flyplass i Kautokeino. Du var i kjempehumør og ville nå Engeløya i Nordland i løpet av kvelden. Sånn gikk det ikke. Da du ringte og spurte om hjelp til å få ordna bensin og bakkemannskap for den videre ferden, ante jeg ikke at kvelden skulle ende sånn her, skriver han og kondolerer til familien.

I innlegget har han også delt det som antageligvis er de siste bildene før ulykken.

– På bildene ser dere en kjempefornøyd Morten som gleder seg til å ta neste legget til Bardufoss og videre til Nordland i løpet av kvelden.

Til Altaposten sier Kristensen at det er vanskelig å tenke på at han og faren var de siste som så Ruud og medpassasjeren i live.

– Jeg tenker sånn sett også på han som overlevde og garantert har det tøft nå.

Minnes

Han skriver videre at Ruud var den som for alltid gikk foran han i radio.

– Du var med og starta Radio Porsanger, og ble Moskva-korrespondent for NRK, og du var et idol for meg. Den du er, vil jeg alltid strebe å være.

– Vi har mista en god kamerat, avslutter han med.