Skogbrannfare i Alta: – Folk må tenke seg om

– Vi fikk en noe regn fredag kveld og natt til lørdag, men det er fortsatt skogbrannfare i Alta. Det kan endre seg dersom det regner mer, men slik er status per nå, sier vakthavende brannsjef Kjell-Erik Thomassen til Altaposten.

Som følge av fare for skogbrann, har Alta kommune vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark. Totalforbudet gjelder hele Alta kommune, opplyser kommunen i en pressemelding.

Forbudet gjelder også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

Kan være ulovlig

– Vi håper at alle som skal ut i dag tenker seg om og respektere totalforbudet mot ild, sier Thomassen.

Alta brannvesen opplyser at til tross for at de alltid har en grunnberedskap, vil branner oppstått som følge av uaktsom bruk av ild eller annen aktivitet som medfører unødige branntilløp, svekke brannvesenets beredskap overfor andre alvorlige hendelser.

– Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Nedbør på søndag

En god nyhet kan derfor være at meteorologene på yr.no melder regn på søndag.

– Det ventes kraftige regn- og haglbyger i Finnmark, lokalt med torden. Mest nedbør blir det i Øst-Finnmark, med timesnedbør opptil 15 mm.

Grillvettregler

Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.

Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.

Vær varsom ved opptenning av grillen.

Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.

Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Kilde: Brannvernforeningen.