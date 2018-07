Hva skjer når skogen dør?

nyheter

«Natur i endring» er mer enn en app i regi av DNT og forskningen, den er tittelen på en klimakonferanse i Alta 23. og 24. oktober, i regi av Finnmarkseiendommen og Finnmark skogselskap.

– Jeg tror det må ha vært et tilfelle av to sjeler, samme tanke, sier skogbrukssjef Tor Håvard Sund, som klekket ut tittelen på et internt møte med Fefo lenge før den dukket opp som navnet på en app.

– Varmere klima vil gi et større mangfold av insekter og sopp, noe som kan ramme skogen og landbruket. Jeg tror matproduksjonen blir en av våre største utfordringer ved klimaendringen, sier Sund.

Må finne svarene

Løvmakken er et godt eksempel, sier skogbrukssjefen. På 60-tallet hadde finnmarksnaturen kun 1 art, i dag har den 3. Det er også flere arter sopp som angriper skog. Sopp og insekter går også løs på nyttevekster som potet, og resultatet kan bli økt bruk av kjemikalier i form av sprøyting. Ingen heldig utvikling, sier Sund.

– Men det er mye vi ikke vet om ulempene og fordelene ved en natur i endring. På klimakonferansen skal vi prøve å finne noen av svarene.

– Jeg er egentlig optimist av natur, men tror klimaendringene byr på flere ulemper enn fordeler, sier han.

Bør vi gjøre noe?

Vi er i dag vitne til en av de største endringene i økosystemet på hundre år. På Nordkalotten er om lag 10.000 kvadratkilometer løvskog angrepet av lauvmakk, og skogdød ses over hele den nordlige halvkule. Dette reiser spørsmål, sier Sund. Hva vil skogdøden bety for mennesker og dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? Er det noe vi kan gjøre, og bør vi gjøre noe?

– Til konferansen har vi samlet noen av landets fremste eksperter, sier han.