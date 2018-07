Vant pris for lakse-master

nyheter

En samisk laksefisker vant den aller første Árdna-prisen, en nyskapning fra Norges Arktiske Universitet/UiT. Prisen deles ut til den beste masteroppgaven med urfolk som tema, og det var Aslak Holmberg som stakk av med årets pris.

Jobbet veldig lenge

Aslak Holmberg (samisk Áslat Niillas Áslat) skrev masteroppgave på fiskerettighetene i Tanaelva, og det var rektor Anne Husebekk som tildelte ham æresbevisningen under en markering på årets Riddu Riddu festival.

– Jeg har arbeidet veldig lenge med denne oppgaven, sier prisvinneren til universitetes informasjonsavis.

Samisk forskning

– Nå håper jeg prisen vil motivere andre samiske studenter til å drive forskning i deres egne samfunn, både utfordringene og de gode sidene ved samfunnet, sier Holmberg.

Foruten skriftlig erkjentlighet for bra jobb, besto prisen av en pengesum på 10.000 kroner.

Prisen blir gitt av UiT og Senter for Samiske Studier. Árdna er nordsamisk og betyr omtrentlig «en noe/delvis bortgjemt skatt.»

Ut i det åpne

– Med denne prisen, søker vi å løfte den årlige vinneren ut i det åpne, sier Torjer Andreas Olsen til UiT. Olsen er professor ved Senter for Samiske Studier, Sesam.

Vi tar med at masteroppgavens tittel var «Bivdit Luosa», å spørre etter laks/to Ask for Salmon.