Satte ny rekord i hetetokt om natta

Med hele 22,6 varmegrader som minimumstemperatur natt til torsdag 19. juli, var det bare fjerntbeliggende småplasser som Nice, Istanbul, Makkaur og Athen og noen andre europeiske som beitet Alta på varme.

– Det siste døgnet har det vært tropnatt i Alta. Det er helt riktig, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Værvarslingen for Nord-Norge.

– Nei, tropenatt i Norge er faktisk temmelig uvanlig, og den dere hadde nå i Finnmark var den første så langt i år, i hele landet, sier meteorologen. Til sammenlikning ble det i hele 2017 ikke registrert tropenatt i hele landet.

Landsrekord, nesten

Makkaur fyr rett nordvest av Vardø ble nevnt. Skoglund har oppsiktsvekkende data fra nattens hetetokt.

– Med hele 25,2 grader som det laveste målt, satte Makkaur nordnorsk rekord i tropenattemperatur. Faktisk er det landets nest varmeste tropenatt noen sinne, bare slått av Halden, sier Skoglund.

Jubel er på sin plass, selv om også Båtsfjord med sine 22,7 knep seg tidelen foran Alta.

Meget sjelden

Definisjonen på tropenatt er at temperaturen ikke må falle under 20 varmegrader fra norsk tid klokken 20.00 på kvelden til 08.00 på morgenen. Tropedøgn er derimot ikke et begrep man opererer med, sier Skoglund.

– Har vi ofte tropenatt i Alta?

– Nei, det kan jeg love at ikke skjer ofte. Det er ikke sikkert det blir flere i år.

Veldig bra i dag

Muligens er natt til fredag beste håp om gjentakelse, for langs kysten skal været endre seg utover dagen fredag. På indre strøk vil godværet holde seg også hele fredagen, lyder den kvalifiserte spådommen.

– Det kan bli veldig bra temperatur i Alta i dag, sa Skoglund da vi pratet med ham før lunsj torsdag.

– Dere er allerede oppe i 30,2 grader, sier Skoglund, som bekrefter at de har plenty å gjøre.

– Det er like mye å gjøre nå som om det skulle vært dårlig vær vinterstid. Dere ringer hvis det blir mye vind, men dere ringer også hvis det blir varmt. Og nå er det varmt der dere bor, sier han.

Trope-ting i nord

Reidun Skaland er klimaforsker ved samme arbeidssted, og sier at de fleste norske tropenettene måles ved Færder fyr. Sørpå er overskyet himmel en viktig betingelse for at det skal bli tropevarmt nattestid, nordpå ligger det andre mekanismer til grunn.

– I nord er det viktig med varm luft og fralandsvind. Kombinasjonen med midnattsol kan også bidra til en samlet effekt som gir tropenatt, sier Skaland.

For en gangs skyld var det kyst-Finnmark som kom best ut, med temp over 20 røde flere steder. På indre strøk registrerte værvarslinga ingen tropenatt, får vi vite.