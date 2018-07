Rakk to turer med nysykkelen, så ble den stjålet

nyheter

– Jeg kunne aldri forestilt meg at det skulle skje så fort å få sykkelen stjålet, sier Alf Johan Losvar, som fikk den frastjålet onsdag kveld mellom klokken 21 og 21.30.

– Vi skulle til kirkegården ved Elvebakken kirke, og kona kjørte i forveien med bilen. Jeg kom syklende etter. Satte sykkelen fra meg ved porten utenfor kirkegården, og da vi gikk derfra en halvtimes tid senere, var den borte, sier den uheldige sykkeleieren.

Stole på folk?

– Om jeg er skuffet? Klart jeg er. Det tror jeg alle ville vært, sier syklisten, som innrømmer at sykkelen var ulåst.

– Jeg burde hatt lås på den, ingen tvil om det, sier Losvar, som sier han har den «feilen» å stole i meste laget på folk. Noen mistenkelige personasjer så han heller ikke i området, et område krydret av stier og løyper for syklister og gående. Han spurte noen folk som var ute ruslet tur, men de hadde heller ikke sett noen, i alle fall ingen som kunne mistenkes for å ville stjele framkomstmiddelet til kirkegårdgjengere.

Fikk 8 mil

Sykkelen, en blå og hvit elektrisk off-roader av merket «Trek,» var svært ny. Og dyr. Over 48.000 kroner.

– Jeg kjøpte den sist lørdag på Sport1 på Alta sentrum. Rakk bare to turer med den, sier Losvar, som til sammen fikk rundt 85 kilometer med nysykkelen.

I 4 år har han lånt om lag tilsvarende sykkel av sønnen sin, den ivrige syklisten Alf Christian Losvar.

Øynene åpne

– Det er ikke morsomt med lånt sykkel dersom det skulle skje noe, derfor hadde jeg lyst til å kjøpe meg min egen.

Det gikk kraftig troll i ord, sykkelen forsvant etter kun 4 dager, og sønnen var onsdag kveld ute på sosiale medier og ba folk holde øynene åpne. Alf Johan har vært hos politiet og sagt fra, og krysser fingrene for at det ordner seg.

– Jeg håper selvfølgelig å få sykkelen min tilbake, sier Losvar, som klok av skade oppfordrer folk til å låse syklene sine. Helst med skikkelig bra sykkellås, sier han.