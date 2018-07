Nå «måles» også vieren

nyheter

Lauvmakken er et godt eksempel på en utvikling mot stadig nye arter av insekter og sopp, også lengst her i nord, sier skogbrukssjef Tor Håvard Sund til Altaposten.

– Varmere klima vil gi et større mangfold av insekter og sopp, noe som kan ramme skogen og landbruket. Jeg tror matproduksjonen blir en av våre største utfordringer ved klimaendringen, sier skogbrukssjefen.

Han viser til at finnmarksnaturen på 60-tallet hadde kun 1 art av insektgruppen målere, i dag har den 3.

10.000 kvadratkilometer

– Det er også flere arter sopp som angriper skog. Sopp og insekter går også løs på nyttevekster som potet, og resultatet kan bli økt bruk av kjemikalier i form av sprøyting. Ingen heldig utvikling, sier Sund.

Fefo og skogbrukssjefen meldte nylig at 10.000 kvadratkilometer skog på Nordkalotten er drept av bjørkemåler. Nå viser det seg at larvene fra ny målerart i enda større grad går løs på vierkratt og lyng. Forskerne frykter dramatiske konsekvenser, og NRK Finnmark kunne nylig melde om en nærmest altetende lauvmakk som angriper ikke bare bjørka, men i stadig større grad vierkratt og dvergbjørk. Det kan få enorme konsekvenser for rein, elg, ryper og hele økosystemet i fjellet, melder nyhetskanalen.

Enorme konsekvenser

– Vi er redd for at lauvmakken tilpasser seg vier også, og går løs på vier i like stort monn som bjørka. Det kan bli dramatisk, sier professor Rolf Anker Ims til NRK Finnmark. De tidligere angrepene på skogen ble gjort av fjellbjørkemåleren, som stort sett holdt seg til nettopp bjørka. Arten som sprer seg nå kalles liten frostmåler og er nesten altetende. Dermed er nye trær og planter i fare, særlig vier, sier professor Ims.

Det er velkjent fra eksempelvis Gurpmotvuopmi i Alta at larvene fra bjørkemålerne også tar for seg av lyngen når de faller på bakken, det nye er altså at arter som den lille frostmåleren har en nærmest altetende appetitt som inkluderer både lyng og vier.