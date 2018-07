Krever granskning etter knivdrapet

nyheter

Ahmed Aadan Warsame i Troms og Finnmarks avdeling av Kystpartiet, sier partiet vil kreve full gjennomgang og gransking av hvordan Vadsø kommune og UDI har håndtert varslene om drapssiktedes helsetilstand.

Varslene de har fått forut for det som skjedde, er viktig å kartlegge, mener politikeren.

– Her gjelder det å få klarhet i hvordan en mindreårig asylsøker, med midlertidig oppholdstillatelse, er blitt fulgt opp, sier Warsame.

Gjør stort inntrykk

Han forteller at drapet har gjort inntrykk på han personlig.

– Det er forferdelig det som har skjedd, og våre tanker går til avdødes familie. Samtidig er det viktig at vi får en full gjennomgang og gransking av kommunen og UDI, for å få et svar på hva de har gjort eller ikke har gjort i samband med de varslene de har fått. Mange av de mindreårige asylsøkerne er tikkende bomber som plasseres ut i små lokalsamfunn, påpeker Warsame, som kjenner det på kroppen.

– Jeg er selv flyktning og jobber med innvandrere i Tromsø kommune. Jeg stiller spørsmål ved om Vadsø kommune og UDI har gjort sin plikt forut for denne tragiske hendelsen. Man må forsøke å sette seg inn i den situasjonen de mindreårige asylsøkerne er i. Hvis man for eksempel tar dem som kommer fra Afghanistan, og som har vokst opp i skuddlinjen, husk på at deres eneste tanke mange ganger er å konsentrere seg om når de må flykte igjen. De har mange saker de sliter med psykisk, mens en norsk ungdom i Troms eller Finnmark har det bekymringsløst i sammenligning. Når det gjelder UDI, har jeg tatt integreringsspørsmålet opp med dem, men heller ikke der føler jeg at oppfølgingen er god nok, sier Kystparti-politikeren, og har mistanke om at apparatet ikke tilføres nok ressurser.

– Samtidig ser vi at penger som kommunene får inn for å drive integreringsarbeid blir brukt på andre områder i de kommunale organisasjonene. Det er en praksis som jeg mener vi må få slutt på, sier Warsame.

Hatefulle kommentarer

Ahmed Warsame sier det er en plikt å følge opp alle de mindreårige asylsøkerne, for å sjekke om de har det OK psykisk.

– Ansatte må følge opp de unge, og så må de rapportere videre. Jeg mener dette ofte svikter og vi krever fra Kystpartiets side nå at Fylkeslegen og Fylkesmannens etater sikrer en fullstendig granskning av de varslene som er kommet og hva som er gjort med dem. Jeg er personlig veldig opptatt av denne saken og er bekymret over at det florerer med hatefulle kommentarer i sosiale medier, sier han.

Kystparti-politikeren sier han tenker mye på de etterlatte etter drapssaken i Vadsø og legger til at det er veldig synd at en slik hendelse nå går ut over alle.

– En helt uskyldig ungdom er gått bort, kanskje fordi oppfølgingen ikke har vært god nok. Det går ut over alle de flyktningene som heller ikke har gjort noe galt, påpeker han, og tenker på nettsamfunnene.

– Så er det disse nettrollene som skriver så mye drit, for å si det rett ut. Jeg tror vi som samfunn vil vokse på at denne saken blir gransket, slik vi i Kystpartiet krever, for dette er en tragedie for alle parter, avslutter Kystpartiets Ahmed Aadan Warsame

Tilbakeviser påstander

Fungerende ordfører i Vadsø, Otto Strand (KrF), avviser Kystpartiets påstander.

– Det vi har å si, er at den som kommer med slike påstander, slett ikke vet hva kommunen har gjort eller ikke har gjort i denne saken. Dermed er det heller ikke dokumentert at kommunen har gjort noe feil, sier Strand.

Han gjør det klart at kommunen ikke kan gå ut med personopplysninger knyttet til psykisk helse, men kan si hva som gjøres på generelt grunnlag.

– Når kommune får bekymringsmelding, følger vi dem opp enten ved eget personell eller at vi henviser videre til BUP Kirkenes (Barne- og ungdomspsykiatrisk politiklinikk) eller til lege eller begge instanser. Jeg vil oppfordre dem som ønsker at dette skal undersøkes nærmere til å henvende seg til Statens helsetilsyn som har ansvaret for en eventuell granskning, påpeker Otto Strand.

Ved pressetelefonen til UDI får Altaposten opplyst at de ikke vil kommentere Kystpartiets krav om gransking, fordi de så langt ikke har opplysninger om saken. Skulle det bli gransking, vil UDI vurdere om de kan kommentere den, får avisa opplyst.