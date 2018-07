– Ingen lovnader fra ministeren

nyheter

Hun stiller seg uforstående til kritikken fra fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen.

– Kritikken er uforståelig. Jeg kommer til å fortsette å ha møter med de som det er viktig for Alta å ha møter med. Så dette var et merkelig utspill. Det skal flyttes ut oppgaver til distriktene og vi må være på den ballen, uavhengig av om det blir sammenslåing eller ikke, sier ordfører Monica Nielsen.

– Vi ba om et møte med Monica Mæland, fordi vi ønsket å drøfte og snakke om oppgavemeldinga som kommer i oktober. Vi har klare forventninger om at Finnmark skal få statlige oppgaver og ønsket å trykke på. At kommuner ønsker å snakke med ministeren om framtida og forutsigbarhet for innbyggerne og næringslivet er kjempeviktig, sier hun.

Det var tirsdag denne uka at ordfører Monica Nielsen (Ap) og Alex Bjørkmann, gruppeleder i Alta Høyre, var Oslo på besøk hos kommunalminister Monica Mæland. De representerte et tverrpolitisk utvalg i Alta satt sammen av representanter fra Ap, SV, Krf, Frp, Høyre og Venstre. Det er dette utvalget som besluttet at de skulle be om et møte med ministeren.

– Vi synes det er viktig å være på saken, og få vite hva som skjer så vi kan jobbe videre. Risikerer vi å komme til 1.1.2020 der ingen har tatt ansvar og fylkeskommunen er oppløst? spør hun.

Fikk krass kritikk

I ettertid har Alta-ordføreren fått krass kritikk fra fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen, som først ikke ville tro det. Han mente det måtte være en feil.

– Etter så mye holoi og så tydelig motstand fra folket som det er, kampen er helt unik i historien. Så først tvilte jeg på om dette kunne være tilfelle. Jeg reagerer så kraftig etter det vi har gått gjennom, både vi politikere og etter folkeavstemningen, sa SV- og fylkestingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen til NRK Finnmark torsdag.

Monica Nielsen stiller seg uforstående til kritikken.

– Jeg er opptatt av at Finnmark får det som er lovt. Det handler ikke om det heter Finnmark og Troms, eller fortsatt Finnmark. Jeg har forventninger til at Finnmark og Alta får tilført oppgaver når regjeringen har lovt det. Det handler ikke om noe annet enn det, sier Alta-ordføreren.

Hun sier hun begynner å bli lei det negative Alta-fokuset fra Johnny Ingebrigtsen.

– Jeg er like enig som Ingebrigtsen i at det har vært en dårlig prosess. Vi må være foroverlent, sier hun.

– Hjalp det med møtet? Fikk dere lovnader om nye oppgaver til Finnmark eller Alta?

– Vi fikk ingen lovnader med oss. Jeg skulle ønske det kom noen lovnader, så vi visste litt om innholdet av reformen. Det var likevel greit å ha en samtale med ministeren. Vi fikk i alle fall signalisert at vi forventer å få tilført oppgaver og arbeidsplasser til Finnmark, sier hun.

Ordføreren er bekymret for situasjonen som kan oppstå når man ikke vet hvilken vei det går, og om det vil skape uro rundt ansatte i fylkeskommunen, som for eksempel de mange ansatte i den videregående skolen.

– Står vi i fare for å miste kompetanse i Finnmark? spør hun åpent.

Nielsen sier de var særlig opptatt av å snakke om oppgavemeldingen som skal legges frem i oktober og få vite hva som skjer uavhengig av om det blir eller ikke blir sammenslåing.

– Vi legger oss ikke opp i forhandlingene dem imellom. For Alta sin del vil vi måtte jobbe videre enten det blir sammenslåing eller ikke. Vi kan ikke bare snakke om det, men vi må se hvordan vi best mulig kan ta vare på innbyggerne, sier Monica Nielsen.

– Men dere fikk ingen svar ...?

– Nei, vi gjorde ikke det. Men vi har fått lagt frem at det er viktig å synliggjøre hvilke oppgaver som skal flyttes ut, sier Monica Nielsen.

En ting som kommunalministeren sa derimot, var at det var viktig å få ting på plass innen 01.01.2020.

Nå er hun veldig spent på hva som kommer den 15. oktober når oppgavemeldingen skal legges frem.