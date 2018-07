Vil ha kontakt med droneflygere

nyheter

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har flydd med droner over Vadsø sentrum i løpet av lørdag 14. juli, opplyser etterforskningsleder Steffen Andreassen i en pressemelding.

I tillegg ber politiet om at personer som har dashbord-kamera i bilen, og som har vært i samme område i løpet av lørdagen, om å ta kontakt.

– Vi ber også om at personer som har tatt bilder i Vadsø sentrum i området i nærheten av Coop Extra i tidsrommet 2100 – 0130 som kan ha fanget opp gjerningsmannen forut for at han kom inn på Coop Extra og fram til pågripelsen på sør/sør-vest siden av Vadsøya, om å kontakte Finnmark Politidistrikt, heter det i meldingen.

Etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet.