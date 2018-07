Satset hundrelapp – vant 327.000 kr

nyheter

Mannen spilte 5+ Lyntoto for 100 kroner til løpene i Frankrike i går. Det ga en solid ferielønn.

– Kona måtte dobbeltsjekke for å se at summen stemte, jubler han overfor Norsk rikstoto.

Han spiller ofte Lyntoto og V75, men fikk i går et innfall om å satse en hundrelapp på 5+.

– Jeg tenkte ikke mer over det, men så kom gevinstvarsel fra Norsk Rikstoto. Jeg trodde først ikke at summen kunne stemme; at noe var galt, men så gikk jeg inn på min side og så at jeg faktisk hadde vunnet 327.704 kroner. Dette er stort, sier mannen.

Finnmarkingen forteller at det ikke er første gangen han har vunnet på hest. Han har blant annet vunnet 36.000 på V75.

– Du kan trygt si at det var spennende, men jeg har aldri latt meg rive med. Jeg er en sporadisk spiller som ikke kommer til å ta av selv om dette er min største gevinst noensinne. Kona og jeg har ferie, så dette var et fantastisk tilskudd til feriekassa, sier mannen fra Finnmark.