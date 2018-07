nyheter

Daglig brukes gangveiene i Nordlysparken av folk, og straks det er godt vær, fylles lekeplassen og volleyballbanen opp av barn og unge. Det er ikke lenger folketomt i folkeparken.

Tirsdag kveld møtte vi en ungdomsgjeng som koste seg med volleyball i sola. Latter og spilleglede, og diskret bakgrunnsmusikk fra en medbragt høyttaler gjorde kvelden perfekt for dem.

– Vi er her så ofte vi kan og spiller fordi det er gøy. Vi har med musikk og egen volleyball. Vi synes det er veldig fint at kommunen setter opp sånne ting så ungdom har noe å gjøre, sier Rebekka Josefine Stabrun Johansen.

Hun har tatt seg en liten pause i spillet men er ivrig etter å ta neste serv.

Vi rekker likevel å få med oss at gjengen spilte ved ungdomsskolen i fjor, der det også er baner, men sandvolleyball. Så nå synes de det er fint å spille på gress. Dette er en vennegjeng fra ulike deler av Alta, men ofte kommer det andre som har lyst å være med, og da får de det. På den måten blir de også kjent med flere.

– Så nå begynner dere å bli skikkelig gode...!?

– Ehhh, nei, jo, – vi spiller fordi det er gøy! sier hun og løper av gårde.

Det eneste de mangler er banemerking, inntil videre får jakker duge.

For avdelingslederen for park og idrett, Per Erik Bjørnstad er dette en skikkelig gladmelding å få midt i ferien.

– Det å lage anlegg og se at folk bruker dem er utrolig fint. Det gir sin egen motivasjon, sier Per Erik Bjørnstad.

– Det var jo en reportasje i Altaposten om at parken ikke ble brukt. Da er det gledelig å se at det ikke stemmer lenger, sier Bjørnstad.