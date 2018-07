– Ber regjeringen støtte frakt av fôr

nyheter

Regjeringa må forsikre om støtte til frakt av fôr dit det trengs, for å unngå at det må slaktes unødvendig mange dyr som følge av tørken i Sør-Norge, mener Ap.

Altaposten kunne forleden fortelle om Alta-bonden Vegard Hykkerud som skal frakte høyballer til Lillehammer for å hjelpe i en fortvilet situasjon.

– Alle som kan produsere ekstra fôr, må umiddelbart få en tydelig forsikring fra regjeringen om at myndighetene vil garantere for gode fraktordninger, slik at alt ekstra fôr som kan produseres, kommer til nytte i tørkerammede Norge, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til NTB.

Bønder i Sør-Norge merker nå konsekvensene av den verste tørkesommeren siden 1947. Den har ført til at flere dyr enn normalt slaktes, fordi bøndene ikke har nok fôr til dyrene sine.

Tapene i fôrverdi kan til sammen utgjøre milliardbeløp, mener han.

Han viser til Sverige, hvor landbruksminister Sven-Erik Buch har understreket at det må hentes penger fra statsbudsjettet for å bidra til å løse tørkekrisen som også rammer her.

Sandtrøen mener tørken viser at når Norge opplever kriser i matsituasjonen, er det gjerne problemer i flere land samtidig. Nå er det svært krevende å importere både fôr og alle de husdyrproduktene vi normalt trenger, sier han.

Dersom mange kyr slaktes, vil det få konsekvenser for matproduksjonen, næringsmiddelindustrien og verdiskaping over flere år, mener Sandtrøen.

– Vi skal huske at jordbruket er Fastlands-Norges største sysselsetter i privat sektor, og at næringsmiddelindustrien er den største delen av vår industri med 20 prosent av omsetning og sysselsetting, sier han.