Avlivet etter mistanke om rabies

nyheter

Sysselmannen på Svalbard har avlivet to reinsdyr i Ny-Ålesund grunnet mistanke om rabies.

Sysselmannsbetjent Carina Søreng sier til Svalbardposten at de fikk et tips fra tilreisende turister som hadde lagt merke til dyrene og at ansatte hos Sysselmannen rykket ut.

En simle og en reinskalv ble avlivet.

– De blir sendt til fastlandet for undersøkelser, siden vi nylig har hatt et rabiestilfelle. Også ved forrige utbrudd tok det litt tid fra det ble påvist til det var på Spitsbergen, sier Søreng.

Rådgiver Gustav Busch Arntsen i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen sier at de tar alle tips om dyr med unormal atferd på alvor. Samtidig vil han ikke overdrive faren for at det er et nytt utbrudd.

– Vi har fått flere tips, og har vært ute og tatt prøver på flere dyr i det siste. Så langt har alle prøvene vært negative. Men vi må være litt på hugget når vi får inn tips, og det er vi glade for at vi får, sier Arntsen.

Han understreker at det ikke er påvist rabies på Spitsbergen i senere tid. (©NTB)