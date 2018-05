Planlegger nytt byggvarehus i Kautokeino

nyheter

Det er Tim Valio og Johan Anders Siri som planlegge nytt bygg for materialhandel på en av tomtene i nærheten av kunstgressbanen i Kautokeino.

Formannskapet var delt i synet på denne tildelingen, der tre stemte for tomtetildeling, mens to stemte mot. Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio kjente seg selv inhabil, siden en av søkerne er hans bror.

Administrasjonen hadde innstilt på avslag og mente søkerne måtte finne en annen tomt hvor de kunne bygge sitt planlagte materialutsalg og produksjonslokale.

Venstres Anton Dahl fremmet forslaget fra administrasjonen, mens Arbeiderpartiet og Flyttsamelista mente de to søkerne måtte få tomta de hadde søkt om, mot at de selv bekoster reguleringsplan som skal sørge for at området blir omdefinert fra idrettsformål til næringsformål og hvor det blir kommunestyret som får siste ordet, heter det i formannskapets vedtak.