– 200.000 mennesker står sør for oss og ønsker å bli finnmarkinger, men den tittelen skal vi ikke gi fra oss så lett, sa russepresident Rasmus Hagan i sin tale til altaværingene, og fortsatte:

– Vi skal bygge en mur over Alteidet. Russenavnet mitt ble ikke Trump uten grunn, sa Hagan til stor latter fra publikummet.

Han modererte seg, men budskapet var ikke til å ta feil av. Hagan minnet om at folket i Finnmark har en spesiell tilknytning til marka, som gjør at man er villig til å sloss for den.

– Om seks år, når vi som går studiespesialisering, er ferdig utdannet, skal vi komme tilbake til Finnmark og hjelpe til med å bygge opp fylket ytterligere. Til den tid bør dere ha klart å bygge en mur. Vi har nok av entreprenører i Alta, så det skal nok gå fint.

Lite klager

Russepresidenten benyttet også anledningen til å skryte av russen. Han trakk frem blant annet at de har samlet inn penger til veldedig formål, fjernet russeknuter på grunn av Me Too og de har fått lite klager.

– Vi har vært ansvarlige russ, så ansvarlige som er mulig. Og han oppfordret neste kull til å gjøre det samme.