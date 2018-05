– Seks sto på taket da mannskapet kom

nyheter

– Det er all grunn til å være varsom langs elva akkurat nå. Vannstanden steg brått i går og da gjelder det å vise vett og forstand, sier brannsjef Knut Suhr, etter gårsdagens redningsaksjon på Raipas-siden av Altaelva, på høyde med Leirbakken.

Avslutningen på 17.mai-feiringen ble ikke helt som planlagt for de seks personene i en Volvo feltvogn, biler du stort sett forbinder med militær aktivitet.

– Det ble nokså dramatisk, ettersom de ble kalde og slitne. De sto på taket på bilen, mens vannet dekket halve bilen. Til alt hell har de ikke gjort forsøk på å svømme eller forlate taket, sier Suhr, som forteller at en av de seks slet med svekket følsomhet i beina.

– De frøys veldig og ambulansen var på pletten, sier brannsjefen, som er glad for at det gikk såpass bra i den flomstore elva.

Vannet steg

Vannstanden i elva steg raskt opp mot 8-9 fot i går kveld og flommen har nok kommet nokså overraskende på de som kjørte feltbilen. Når elva viser denne type målinger ved målestasjonen i Kista, er det nærliggende at vannstanden er enda høyere lengre ned i elva, blant annet på grunn av tilsig fra flomstore Eibyelva.

Raskt på plass

Uhellet skjedde rundt klokken halv elleve torsdag kveld,

– Vi rykket raskt ut sammen med brannvesenet og ambulanse. Seks personer er berget opp på land, meldte politiet til Altaposten i går kveld.

Vakthavende Jan Olav Schølberg ved operasjonssentralen fortalte at det nok opplevdes dramatisk.

– Hjelpemannskapet fikk ut gummibåten og sørget for at det gikk bra, opplyser han.

Viktige øvelser

Alta brannvesen har nylig hatt øvelse på denne type redningsaksjoner, sammen med representanter fra andre steder i Finnmark (se side 18 og 19). Det er kunnskap som er livsviktig.

– Mannskapene er drillet på dette. Det var ikke så enkelt å vite hvor de var, men redningsmannskapet tok i bruk gummibåten og kjørte raskt nedover elva for å finne de seks, sier Suhr.

– Vær varsom

ALI-sjef Tor-Erland Nilsen bekrefter at vannstanden har steget merkbart og oppfordrer til å vise forsiktighet.

– Vi har ikke fått meldinger om at det har skjedd noe i elva, så håper vi at folk er varsomme. Det er viktig å ha respekt for disse kreftene – og meld gjerne fra hvis det skjer noe utenom det vanlige, sier Nilsen.