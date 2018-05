– Misforståelser har etablert seg som sannheter

nyheter

Hver fredag skriver Helse Nords administrerende direktør, Lars Vorland, et fredagsbrev som publiseres på Helse Nords nettsider.

Denne fredagen skriver Vorland om den mye omtalte luftambulansesituasjonen.

– Når jeg nå skal forsøke å oppsummere de siste ukers hendelser, er det spesielt én ting jeg har lagt merke til. Og det er hvordan enkelte misforståelser har fått etablert seg som sannheter i den offentlige debatten. En av dem er at anbudsprosessen har vært uredelig. Den andre er at ambulanseflytjenesten blir dårligere som følge av ny leverandør. Jeg mener at begge disse påstandene er feil.

Vorland viser til at det ikke er korrekt at den nye leverandøren ble valgt utelukkende på pris. Ei at kvaliteten på tjenesten vil gå ned.

– Det ble til sammen levert fire tilbud, to fra Lufttransport og to fra Babcock. Lufttransport sitt tilbud scoret høyest på kvalitet, men alle de fire tilbudene hadde vært høy kvalitet og forskjellen mellom dem var liten. Det gjorde at pris ble utslagsgivende. Resultatet av konkurransen ble at helsevesenet får et tilbud med meget høy kvalitet, skriver han.

Når det gjelder selve anbudet skriver han at verken han eller Luftambulansetjenesten HF ga på noen tidspunkt styrene i de regionale helseforetakene noen form for sensitiv informasjon om anskaffelsen.

– Marianne Telle og styret Helse Nord RHF har dermed ikke kunne påvirke anbudskonkurransen eller utfallet av den på noe tidspunkt, noe enkelte har hevdet.

– Min viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får helsehjelp. De politiske diskusjonene i denne saken skal andre ta seg av, avslutter Vorland med.

Du kan lese hele fredagsbrevet på Helse Nord sine nettsider.