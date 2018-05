Fornøyd med folks oppførsel i natt

nyheter

Fra sør til nord hadde politiet nok å henge fingrene, men ingen av distriktene melder om alvorlige hendelser

Roligere enn ventet

Både i Finnmark og hovedstaden har det gått roligere for seg enn ventet.

– I Oslo har det vært en forsøksvis rolig natt til 17. mai. Ikke veldig mye som har skjedd i sentrum og det har vært få oppdrag knyttet til russ, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Kun i Nordland var det litt mer å gjøre enn på en vanlig lørdag.

– Det har vært et titalls russeoppdrag. To ble kjørt til arresten i Bodø, et par stykker måtte kjøres hjem i Mosjøen og en var så beruset at vedkommende måtte kjøres til legevakten. Så mye ordensoppdrag, men ingen store hendelser, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen.

Måtte reddes ut

I Kragerø måtte fem russ reddes ut av et offentlig toalett etter at døren gikk i vranglås. I Kristiansand ble en russ som hadde sovnet på en gressplen kjørt hjem, og i Harstad hadde to russ tatt seg inn på et militært område. I Lillestrøm måtte en mann kjøres til legevakten etter at han danset på bardisken og falt ned.

– Det har gått veldig bra vil jeg si. Noen pågripelser og bortvisninger, stort sett i Haugesund, Stavanger, Jæren og Sandnes. Og vi har fått få meldinger på russen, så dette har gått veldig bra, sier operasjonsleder Karstein Tendenes i Sørvest politidistrikt til NTB.

Som en vanlig helg

Samme opplevelsen har hans kollegaer i Innlandet, Trøndelag, Vest, Sørøst, Agder og Øst. Flere av dem sier natten var som en vanlig helg.

– Det har vært mye klager på støy, som man jo kan forvente. Primært i Tromsø. Ellers rundt i politidistriktet har det gått rimelig rolig for seg. En litt hektisk natt til søndag kan vi vel karakterisere det som, sier operasjonsleder Kåre Munkvold.