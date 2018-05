Venstre vil ha Alta som plastfri kommune

nyheter

Det er frontfigur Trine Noodt som går på barrikadene for å gjøre Alta plastfri før 2025.

– Undersøkelser viser at det hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Selv om vi har gode ordninger med pant av flasker, og innsamling av annen plast, er det en kjensgjerning at det meste av plasten som ligger i sjøen kommer fra land. Bare 10 prosent av plasten som havner i havet flyter opp, de resterende 90 prosentene havner på havbunnen, heter det i begrunnelsen fra Noodt.

Hun vil ha det globale problemet på dagsordenen lokalt.

– Det er viktig at alle lokalsamfunn tar dette på høyeste alvor. Vårt forslag er derfor at Alta kommune skal erklære seg som en plastfri kommune. Det er viktig at arbeidet med å bli en plastfri kommune starter nå, og at en senest innen 2025 har oppnådd dette målet.

Dette skjer nemlig ikke over natta.

– Vi kan alle ta små steg og være mer bevisste, både som enkeltperson og som kommune. Et lite men viktig grep er å få fjernet plastposene fra butikkene og erstatte disse med papirposer. Det forskes bl.a. på å bruke marint restavfall til utvikling av en ny type nedbrytbar bioplast. Hvis dette lykkes kan det erstatte emballasje på f.eks. dagligvarer. For Alta sin del vil vi foreslå at kommunen går foran som et godt eksempel. Vi kan begynne med å slutte å bruke engangsbestikk, kopper og tallerkener av plast. Vi kan stille krav til arrangement der kommunen er medarrangør til å gjøre det samme. Vi kan utfordre festivaler og andre private arrangement om å bli plastfrie. Vi kan stille krav til lag og foreninger som får tilskudd fra Alta kommune om å ikke bruke engangsplast i sin aktivitet, argumenterer Venstre-politikeren, som oppfordrer til forbrukermakt.