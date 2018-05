– Vi har fått et resultat som ikke kan misforstås

nyheter

Det var som ventet massiv motstand mot sammenslåing i folkeavstemningen som har vært avholdt den siste uka.

– Vi har fått et resultat som ikke kan misforståes, fastslo fylkesordfører Ragnhild Vassvik under fremleggelsen av resultatet av folkeavstemningen. Hun skal levere resultatet personlig til statsminister Erna Solberg.

Valgdeltakelsen var på 58 prosent, som er høyere enn deltakelsen under siste fylkestingsvalg. Nærmere 30.000 stemte digitalt, mens drøyt 5.000 stemte på papir.

I mange av kommunene var langt over 90 prosent imot sammenslåing og ønsker å beholde Finnmark som i dag. Det store unntaket er Alta, der 66,9 prosent sa nei, mens 32 prosent sa ja. Alta og Kautokeino var minst imot sammenslåing, men også her var det et overveldende flertall mot ekteskap med Troms.

I Kautokeino var det 79,5 som sa nei, mens omlag 20 prosent sa ja.