– Regjeringen må respektere folkets klare nei til tvangsammenslåing med Troms, sier gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget, Kurt Wikan og fylkesleder Geir Iversen.

På bakrunn av folkeavstemmingen, som viser at 87 prosent av innbyggerne er imot en tvangsammenslåing, vil partiet fremme forslag i Fylkestinget om å utsette oppnevning av medlemmer i Fellesnemnda. Forslaget innebærer å avvente Stortingets behandling av forslag om å reversere tvangsammenslåingen, før en oppnevner medlemmer til fellesnemda.

– Finnmark Senterparti oppfordrer fylkestinget å slutte seg til dette forslaget, sier Iversen.

– Folket har talt og jeg forventer at et demokratisk land som Norge må ta hensyn til flertallet, legger Wikan til.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har til NTB uttalt at folkeavstemningen ikke endrer noen ting. Til det svarer Wikan at han forventer at folks meninger blir hørt.