Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener folkeavstemningen må tas på alvor.

– Valgdeltakelsen er enormt høy, det var høyere valgdeltakelse enn i det nasjonale kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Dette er utenom valgdag med ukevis med valgkamp og debatter i TV i forkant. Det viser at det har vært et enormt engasjement, også når kommunalminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) har gjort alt de kan for å umyndiggjøre folkeavstemningen hele veien, sier Vedum til NTB.

Valgdeltakelsen var på 58 prosent, og hele 87 prosent av finnmarkingene stemte nei til sammenslåing med Troms i folkeavstemningen den siste uka.

– Med en så høy valgdeltakelse, der nesten ni av ti sier nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, så vil det være en maktarroganse uten sidestykke fra Høyre og Fremskrittspartiet å ikke lytte til dem, sier Senterpartiets leder.

– Løsning ingen vil ha

Han viser til at dette er en løsning nesten ingen i Finnmark vil ha, og peker også på at motstanden opprinnelig var stor også blant forlikspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Hovedtalspersonen for de fire forlikspartnerne, Geir Toskedal (KrF), sa i Stortinget i fjor vår at dette er en løsning ingen partier egentlig vil ha, men at det er det kompromisset vi ble enige om. Nå sier man i Finnmark at dette er en løsning ingen folk vil ha. Da bør de fire partiene legge prestisjen til side, lytte til folk og ikke gjennomføre denne tvangsbruken som Solberg og Mæland står i spissen for, sier Vedum.

Forslag i Stortinget

Han mener det er realistisk å tro på en snuoperasjon, og at hele den vedtatte fylkessammenslåingen blir skrinlagt.

– På bakgrunn av denne folkeavstemningen vil vi legge fram et forslag i Stortinget før jul, der vi oppsummerer faktabeskrivelsene av valgresultatene fra kommune til kommune. Her vil vi foreslå at Stortinget vil respektere folkeavstemningen og at tvangen ikke skal gjennomføres, sier Vedum.

Han mener Solberg og Mæland har prøvd å undergrave folkeavstemningen fordi de ønsket lavest mulig valgdeltakelse og så vise at den ikke har noen legitimitet.

– Det vil være første gang i historien at et Storting overser et så klart råd fra et fylke, sier Vedum.