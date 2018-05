Streiken rammer NRK Finnmark hardt

nyheter

1.700 journalister i NRK ble tatt ut i streik like før klokka 12. Årsaken er at avstanden mellom partene er stor etter at mekling natten gjennom ikke førte frem. Det innebærer at også de fleste journalistene i NRK Finnmark streiker.

– Vi har nettopp fått vite at det ble brudd. Vi har ikke nådd å områ oss ennå. Vi vet ikke helt hva vi klarer å produsere siden ikke alle journalistene har gått ut, sier distriktsredaktør Morten Ruud.

– Men det er helt klart at dette rammer sendingene våre og produksjonen vår. Det er sånn det er og det er sånn det er ment å virke, sier Morten Ruud, som selv er på ferie i Portugal idet streiken er et faktum og følgelig ikke har fått full oversikt over situasjonen hjemme.

– Det gjelder bare NRKJ, men ikke de andre fagforeningene som NTL, der jeg tror vi har tre journalister. Men brorparten av journalistene er jo i NJ, sier han.

– Hva gjør dere?

– Nå skal vi ha en del møter på ledelsesnivå i NRK. Det jeg foreløpig kan si er at dette rammer både radio, tv og nettproduksjonen vår. Mer detaljert enn det kan jeg ikke være, sier han.

– Blir det dekning 17. mai?

– Hvis streiken blir avblåst, blir det dekning. Hvis ikke, sliter vi, slår han fast.

NRK Finnmark har seks timer radio om dagen i tillegg til nyhetsbulletin. I tillegg lager de tre Nordnytt-sendinger sammen med NRK Troms, og løpende nettpublisering.

– Har du forståelse for at journalistene ønsker mer lønn og går til streik?

– Alle ønsker mer lønn. Jeg skal ikke kommentere dette mer, annet enn at dette er det avtalte spillet mellom arbeidstakerorganisasjonen og arbeidsgiverorganisasjonen. Men det er uheldig fordi det i første rekke rammer publikum. Publikum har forventninger til at vi leverer de daglige sendingene, sier distriktsredaktøren.

NJ krever mer lønn, men også lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer, og at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.