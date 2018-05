Steinar stemte ikke

nyheter

Ordfører Steinar Halvorsen (H) i Loppa kommune gadd ikke delta i folkeavstemningen for eller mot den vedtatte sammenslåing mellom Finnmark og Troms.

Halvorsen så ingen grunn til å delta i avstemningen der drøyt ni av ti sier nei etter at papirstemmene er talt opp.

– Dette er en tåpelig avstemning. Jeg kan ikke bruke tiden min på sånne ting, sier Halvorsen til NTB.

Med sin dobbeltstemme sørget han for at kommunestyret i Loppa vedtok å ikke bidra med ansatte til å avvikle folkeavstemningen, for øvrig etter at en av Ap-representantene hoppet over og stemte med Høyres seks.

150 av Loppas rundt 800 stemmeberettigede avga papirstemme i folkeavstemningen. Før de elektroniske stemmene er talt opp, sier 92 prosent av kommunens innbyggere nei til sammenslåingen.

Halvorsen legger til grunn at Stortingets vedtak står fast.

– Jeg kan ikke vente på å komme i gang med den videre prosessen. Regiondebatten har så langt handlet mest om fylkespolitikere som er redde for sine posisjoner. Pluss en god del følelser, selvfølgelig. Hva Finnmark har å tjene på å stå sammen med Troms, har kommet i bakleksa, sier Halvorsen. (©NTB)