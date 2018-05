Skylder på regjeringen

nyheter

Norsk Flygerforbund sier krisen i luftambulansetjenesten har oppstått fordi regjeringen ikke har lyttet. Tirsdag orienterer helseministeren Stortinget om saken.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, sier til Dagbladet at dette er en varslet katastrofe.

– Når regjeringen først har valgt å ha en slik tjeneste som er helt essensiell for liv og helse på anbud, må man som et minimum sikre at erfaringen og kompetansen blir med videre om det blir en ny tilbyder. Det har vi pekt på helt siden 2016, det samme har en samlet ekspertise og hele LO, sier Carlsen til avisen.

Tirsdag skal helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) orientere Stortinget om saken og utviklingen. Han har ikke ønsket å kommentere saken før han har forklart seg for stortingsrepresentantene.

Striden som har tilspisset seg den siste tiden, dreier seg om hva som skal skje med pilotene som i dag er ansatt i selskapet Lufttransport, når det britiskeide selskapet Babcock tar over anbudet for luftambulansetjenesten 1. juli 2019.

Før helgen varslet Babcock at de vil tilby alle pilotene hos den nåværende operatøren Lufttransport jobb. Samtaler med fagforeningen starter opp senest neste uke.

– Vi ser på det som et skritt i riktig retning, men det løser egentlig ingenting, sier Carlsen.

Han understreker overfor Dagbladet at en tidligere avtale ikke nødvendigvis ville ha forhindret den nåværende situasjonen med manglende beredskap.

– Utfordringen er at operatøren som vant, la inn en pris som fordret at pilotene må gå ned 20–25 prosent i lønn og vesentlig mer i pensjon, sier han. (©NTB)