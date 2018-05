nyheter

Den 45 år gamle mannen fra Alta brøt ifølge forelegget 28. april i år vegtrafikkloven.

Mannen skal ha kjørt i 118 km/t i en 80-sone. Det fremgår ikke hvor hendelsen skal ha funnet sted.

For lovbruddet fikk mannen et forelegg på 11.500 kroner. Da han ikke har godtatt dette, skal saken opp for Alta tingrett nå i mai.