– Slik ser det ut når det skal feires 17. mai i Alta sentrum

Avdelingsleder for park og idrett i Alta kommune, Per-Erik Bjørnstad kan berolige de som irriterer seg over at vinterens synder kommer frem, nå som snøen smelter.

– Vi er godt i gang med ryddingen, men har ikke rukket over alt enda. Det man ser, på for eksempel på dette bildet, er at søppelet samler seg under snøryddingen på vinteren. Så når det smelter på våren kommer alt frem.

Flinke gårdeiere

Bjørnstad understreker at han ikke vil rette pekefingeren på noe, fordi både gårdeiere og privatpersoner har blitt meget flinke til å rydde og stelle.

– Nå håper jeg bare at den positive trenden fortsetter, sier han og viser til både ryddeaksjoner og den nye trenden "Plogging" hvor man rydder mens man jogger.