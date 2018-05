Mindreårige fikk kjøpe alkohol i 24 av 52 butikker

nyheter

Det er medlemmer i ungdomsorganisasjonen Juventus som har vært ute å sjekket butikker og vinmonopol i Finnmark i 2017. 52 butikker fikk besøk, i 24 av dem fikk ungdommene kjøpt alkohol. Det tilsvarer 46 prosent, skriver Juventus i en pressemelding.

– Resultatet viser at det fortsatt er behov for opprydning. Kommunenes kontroller avdekker ikke salg som åpenbart skjer, og butikkenes rutiner for å spørre om legitimasjon er for dårlig, sier leder i Juventus Øyvind Kind Robertsen.

På landsbasis har 972 butikker blitt kontrollert, og av disse har 26 prosent solgt alkohol til mindreårige. Hver butikk har blitt undersøikt en eller flere ganger, og det er tilsammen gjennomført 1240 kontroller.

Ber om tiltak

Organisasjonen ber kommunene om å gjennomføre flere og bedre kontroller, der man retter kontrollene spesielt mot utsatte tidspunkter og bruker god tid på gjennomføreingen.

– For mange kommuner har for få og for få kontroller, og alkoholsalg til mindreårige oppdages og rapporteres sjelden. Når butikker ikke risikerer noe ved å selge til mindreårige, forsvinner fokuset, sier Robertsen.