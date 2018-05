nyheter

– Hvor er ledelsen i Tromsø IL? Jeg er veldig spent om noen fra styre og ledelse dukker opp når dame- og jentefotballen om noen dager skal ha kick-off. Det er i dag alt for stor forskjell på rammebetingelsene for gutter og jenter, og ikke minst damer og herrer i Tromsø IL, sier Birgitte Mannsverk Dahle.

Betaler dyrt

Hun medgir at mye er blitt bedre, men at det fortsatt mangler mye for at TIL også kan bli byens beste på dame-/jentesiden.

– Vi har fått inn sponsorer som gjør at vi kan bruke fly til bortekamper, og dermed slipper svært slitsomme lange bussreiser og dobbeltkamper borte. Det gjør at det er blitt mer attraktivt å være fotballspiller også på damelaget, påpeker Mannsverk Dahle.

Men fortsatt er økonomien for jente-/damesatsingen marginal og usikker.

– Jeg forstår ikke hvorfor damelaget skal betale dyrt for å ha treningstid på Alfheim. Det er utfordring for økonomien, og bruk av Alfheim burde være gratis for å løfte damefotballen, mener lagkapeinen.

Trener tre økter

Selv klarer hun å få med seg tre økter mellom mann, barn og jobben som lege. Resten av laget trener ute mandag og fredag på Alfheim. Tirsdager i Skarphallen og torsdager i det fantastiske treningsstudioet TIL har fått her på Alfheim.

Det er jentelag i alle årsklasser i klubben og foran denne sesongen er det startet et prosjekt med tittelen

«JENTELØFTET – like muligheter».

Dette prosjektet går ut på å utvikle og skolere jenter fra egen klubb til å bli spillere på høyeste mulig nivå, samtidig som man skal ivareta tilbudet på breddenivå. – Det er utarbeidet strategi for dette, og klubben har ansatt spillerutvikler også på jentesiden. Dette er toppspillerutvikler Morten Pedersen. Merittlisten hans er vel kjent for de fleste. Han er i gang med arbeidet, forteller Berit Berg i TIL.