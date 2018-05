Får gode skussmål i fersk rapport

nyheter

Kreftkoordinatorrollen har blitt en viktig del av kreftomsorgen, og ordningen har bidratt til en profesjonalisering av tjenestetilbudet i mange norske kommuner.

Det slår en rapport fra Oslo Economics og Fürst og Høverstad fast. De har evaluert ordningen som har eksistert i kommune-Norge i seks år.

Kreftkoordinatoren er en ansatt i kommunen, og de aller fleste stillingene er delfinansiert av Kreftforeningen. Oppgaven til kreftkoordinatoren er å støtte og hjelpe kreftsyke og deres pårørende.

Nå slår en større evaluering fast at denne funksjonen er til stor nytte for pasienter og pårørende.

– Samhandlingsreformen flyttet deler av Kreftbehandlingen til kommunene og vi så at kommunene var nødt å bygge kompetansen. Det er grunnen til at vi har støttet kommunene i etableringen av en stilling for å få en god og nær kreftomsorg på pasientens premisser. Nå ser vi resultatene, sier distriktssjef Brage Sollund i en pressemelding.

– Denne rapporten understreker hvorfor Kreftforeningen mener at alle landets kommuner skal ha dette tilbudet til sine innbyggere. Vi har nemlig sett at kreftkoordinatorene utgjør en enorm forskjell for de som får hjelp, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Evalueringsrapporten trekker særlig fram at kreftkoordinator bidrar til økt trygghet for pasienter og deres pårørende. Det kan handle om enkle ting som å skaffe oversikt over eksisterende tilbud og å svare på konkrete spørsmål. Kreftkoordinator oppleves også som viktig for at pasientene får tilgang på de tjenester de har behov for.

Kreftforeningen startet kreftkoordinatorsatsingen i 2012 og i dag finnes kreftkoordinator i mer enn 200 av landets kommuner.