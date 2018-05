nyheter

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne gikk lørdag inn for å forby alle engangsartikler av miljøskadelig plast innen 2020.

– I dag tvinges forbrukere til å ta med seg store mengder med plast hjem hver gang de kjøper noe. Dette må det bli en slutt på, sier forslagsstiller og stortingsvara Per Espen Stoknes.

Forbudet vil gjelde all plast som har kort levetid; emballasje, klistremerker, bestikk, kopper, tallerkener, ballonger, sugerør, q-tips, barberhøvler – og kulepenner.

MDG tar samtidig til orde for å fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbaner innen 2020 og umiddelbart stille strengere krav til vinterdrift.

Partier ber også om at det settes av 1 milliard kroner i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Partier ber om at den første milliarden kommer allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Tidligere på dagen ble en resolusjon om å fornye og ikke bare bevare natur også vedtatt av MDG-landsmøtet. Konkret tar den til orde for en plan for storskala restaurering av villere natur og at marka rundt de store byene skal bli pionerområder for slik naturfornyelse.

Partiet krever også at det blir etablert en eller flere nasjonalparker med totalforbud mot jakt, også på rovdyr.

(©NTB)