Bilister advarer mot at det ligger etterlatenskaper av en død rein ipå veibanen i Langfjorden

Politiet melder at en rein er påkjørt i området, noe vitner bekrefter.

– Sjåføren sa han har meldt til polititet, men vær oppmerksom på at veien er full av kroppsdeler fra dyret. Et kvalmende og stygt syn, sier et vitne til Altaposten.