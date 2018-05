Altaværingene trenger ikke å bekymre seg for vårflom, ennå

nyheter

– Vi sitter ikke med info om voldsomme farer for flom nordpå, slik situasjonen er nå, sier flomvakt Ann-Live Øye Leine til Altaposten og legger til at det man kan se i Finnmark er fare for isgang.

– Stigende temperaturer i Nord-Norge og økende vannføring mot helgen på grunn av snøsmelting er årsaken til dette, forklarer Leine.

Følg med på varsom.no

Flomvakten har utover dette lite å føye til, men ber folk følge med på varslingstjensten varsom.no

– Her du du også abonere på varsler, så får du de direkte på epost eller sms, avslutter hun med.