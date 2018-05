Mann varetektsfengslet etter trusler

nyheter

Onsdag ettermiddag fikk politiet medhold i varetektsfengsling av mannen i fire uker. Mannen som er bosatt i Hammerfest er siktet for en rekke straffbare forhold relatert til vold, trusler, narkotikaovertredelser og flere trafikkale forhold. Dette skriver politiet i en pressemelding.

I tillegg foreligger to tiltalebeslutninger som begge blant annet omhandler vold og som er berammet i slutten av mai d.å. ved Hammerfest tingrett.

De straffbare forhold siktede har pådratt seg over tid har skjedd i Alta og/eller Hammerfest og begjæring om varetektsfengsling er fremsatt av påtalemyndigheten for å beskytte lokalsamfunnet og for å hindre nye lovbrudd.

Politiet i Hammerfest og Alta har de siste ukene jobbet intensivt med etterforskning av disse sakene.

– Vi er fornøyd med at retten har tatt påtalemyndighetens begjæring om varetektsfengsling til følge, sier politioverbetjent Asgeir Aule.