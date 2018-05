Frykter at luftambulansetjenesten kan kollapse

nyheter

I en intern epost som VG har fått tilgang til, kommer det frem at om partene i luftambulansekrisen ikke kommer til enighet om en ny lønnsavtale, kan 75 piloter og 14 teknikere slutte i Lufttransport FW innen utgangen av juni 2018.

Eposten er sendt til direktøren i Helse Nord og klinikkledelsen på akuttmedisinsk avdeling.

Onsdag ble det via NHO LUftfart kjent at Babcock SAA har sendt et forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund hvor samtlige piloter i Luftfart FW tilbys fast jobb i selskapet.