– Ser potensial i Jarls digitale info fra hele Finnmark

nyheter

Interessen for god turistinformasjon er stor. Nå lanseres et forsøk på nettet som alle kan bruke, helt gratis og franko.

Et forsøksprosjekt

– Dette er et prøveprosjekt mellom Altaposten, Avinor og Travel-Finnmark.no, forklarer Jarl Inge Roxrud.

Han har de siste tre årene har arbeidet intensivt med å samle artikler, bilder og ikke minst spisesteder og overnattingssteder i hele fylket. Roxrud forteller at prosjektet med disse digitale informasjonstavlene er tenkt forsøkt på alle de flyplassene hvor Altaposten har ansvaret for flyplassreklamen.

– Jeg har brukt tre år på dette digitale prosjektet. Og nå viser det seg at interessen er veldig stor, sier Roxrud. Som har plassert ut et nettbrett i avgangshallen på Alta lufthavn og også et brett ved en av overnattingsbedriftene i Alta.

Markedssjefen i Altaposten, Yngve Reginiussen, synes Roxrud har gjort en flott jobb med et nettsted som viser flotte bilder fra hele fylket, har tekster på norsk og engelsk og er lett tilgjengelig for brukerne.

– Vi har rettighetene til salg av reklame på mange av flyplassene i Nord-Norge, og vi ser et potensial i dette prosjektet. Det syntes vi kunne være spennende å prøve ut, så dette ble vi med på sammen med travel-finnmark.no og Avinor, som lar oss få en plass hvor den digitale tavlen er plassert, sier Reginiussen.

– Dette er et forsøk, men jeg ser for meg at Altaposten får ansvaret for reklamesalget i Travel-Finnmark sammen med dem som gjør jobben med annen flyplassreklame. Dette digitale tilbudet baserer seg i utgangspunktet på de fire store informasjonstavlene som er plassert langs innfartsårene til Finnmark fylke. Slik det er lagt opp nå, henger informasjonen sammen med biltrafikken langs veiene og det viser seg at kommunene slutter seg til dette prosjektet og bestiller sin egen digitale turistinformasjon, forklarer Roxrud.

Han har skapt travel-Finnmark.no for at også de små utkantkommunene skal kunne lage sin egen turistinformasjon i dette systemet.

– Nå er det samlet omtale og artikler om masse severdigheter. Ambisjonen for informasjonen er at den skal passe for steder der folk ferdes og samles. Det er en oversikt over spisesteder, overnatting, dagligvareforretninger, bensinstasjoner, venterom for kollektivtrafikken, alle venterom og shoppingsentre, sier Roxrud.

Hva ser folk etter?

Ideen har ellers vært å forsøke å binde hele fylket sammen i form av artikler om hva som finnes langs veien i de ulike kommunene.

– Kirker, museer, mytiske plasser, ruiner og festningsverker fra andre verdenskrig. Her er sagn og historier, tips om spesielle matretter, hva man bør se i den enkelte kommunen og alt dette er nå samler under nettstedet travel-finnmark.no. Vi utvikler systemet kontinuerlig og jeg forsøker å oppdatere dette hele tiden. Dersom det er bedrifter eller kommune som ønsker å ha sin egen informasjon med i vårt nettsted, så kan de kjøpe seg plass der, sier Jarl Inge Roxrud, som må kunne sies å være en aktiv pensjonist.