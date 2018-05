Sto i mot TIL det siste

nyheter

Alta IF møtte gjestende Tromsø IL til fotballkamp i Finnmarkshallen tidligere i kveld, og da kampen var slutt etter to ekstraomganger klokken 20.31, sto det borteseier 0-1 på resultattavla.

Nebb og klør

– Det lå i kortene. Et voldsomt press i mot, oppsummerte kommentatorene Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm etter skåringen, etter at de lenge hadde bevitnet et altalag kjempe med nebb og klør mot «gutan» fra Tromsø, i det som spøkefullt ble dramatisert som «kampen om Nord-Norge.»

Ser framover

Dermed gikk det som mange fryktet i oppgjøret mellom de to rivalene fra nord, og Alta må heller se framover og ta sikte på nye muligheter for å vise at evnen og viljen er der, til å stå i mot lengre enn lengst og før eller senere helt inn mot fotballstormakten fra Troms.

Altaposten kommer tilbake med rapport med detaljer fra oppgjøret.