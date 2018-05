Stenger Ulvelia

nyheter

Alta kommune gjør allerede nå en endring på grunn av forholdene. Det betyr at deler av løype 14 stenges, fra Rafsbotn og opp Ulvelia.

Samme løype kan imidlertid brukes fra Sarves,

– Vi må vurdere fra dag til dag hvilke løyper vi skal holde åpen. Det er meldt varmt vær, så det kan innvirke på situasjonen, sier Amund Heitmann Suhr i Alta kommune.

Han forteller at det per nå ikke gjøres andre justeringer.

– Fredag tar vi en fot i bakken for å vurdere situasjonen for de løypene som etter planen er åpne til eksempelvis 13. og 17. mai. Rent umiddelbart kan jeg si at løypa i Langfjorden holder seg, mens vi må vurdere andre nærmere. Det skal imidlertid være mulig med scooterturer i helga, sier Suhr.