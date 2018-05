Sjekk den fangsten

nyheter

Håkjerringen trives best på 200 til 600 meters dyp, men denne haien fant hobbyfiskerne Magnar Grøneng og Kjell Malvin Carlsen på knappe 60 meter ved Auskarnes i Alta.

– Haien ble for stor til å ta om bord, og vi måtte skjære hull i garnet for å få den ut. Jeg kan tenke meg at den var et sted mellom 2,5 meter og tre 3 meter. Hvor mye den veide kan jeg ikke anslå, sier Carlsen til Altaposten.

– Er det vanlig å finne Håkjerring her?

– Jeg har hørt om flere som har fått den i garnet, men ikke her inne i Altafjorden.

I vinduet over kan du se en snutt fra fangsten.