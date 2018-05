Hei og hå

– Ante ikke at de befant seg på så grunt vann, sier hobbyfiskerne Magnar Grøneng og Kjell Malvin Carlsen etter at de fikk håkjerring i garn på knappe 60 meters dyp ved Auskarnes i Alta. – Haien ble for stor til å ta om bord, og vi måtte skjære hull i garnet for å få den ut, sier de.