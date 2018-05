Høie forsvarer håndteringen av luftambulansesaken

nyheter

Opposisjonen på Stortinget mener striden rundt luftambulanseflyene utgjør en nasjonal beredskapskrise, og saken ble tema både i den muntlige og skriftlige spørretimen onsdag.

Høie viste til at Helse Nord nå har oversendt en plan med tiltak på kort og lang sikt for å avhjelpe situasjonen. Statsråden understreket at konkrete tiltak er satt i verk.

– Forsvaret satte tirsdag inn et bemannet helikopter i Finnmark og setter inn ytterligere ett torsdag. Dette gir en stabil beredskapssituasjon de nærmeste to ukene, sa han.

Helseministeren viste samtidig til at det er leid inn supplerende fly for å avhjelpe situasjonen, og til at Lufttransport har ansatt ti-tolv nye piloter som etter opplæring vil være klare til tjeneste i juni.

– Det er en krevende fase for luftambulansetjenesten. Jeg har bedt helseregionen om å følge situasjonen nøye og holde meg løpende orientert. Vi vurderer hele veien behovet for nye tiltak. Vår hovedoppmerksomhet er at pasientene i nord i minst mulig grad blir rammet, sa Høie.

Brudd i forhandlinger

Senterpartiets Kjersti Toppe spurte gjentatte ganger om statsråden vil ta selvkritikk for måten saken har utviklet seg på.

– Man har satt på spill det aller viktigste – pilotene og den spesialkompetansen de besitter, pluss at man i anbudet med viten og vilje prioriterte ned kvalitet til fordel for pris, sa hun.

– Situasjonen er i veldig stor grad knyttet til at forhandlingene mellom pilotenes fagforening og den nye operatøren strandet for litt over en uke siden, svarte Høie.

Men Toppe mener det er «besynderlig» å overføre ansvaret hun mener Høie har, til bruddet i forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA.

Høie viste for øvrig til at anbudet er gjennomført på helt ordinært vis, og fremholdt at det ikke er vanlig at helsetjenesten stiller krav om virksomhetsoverdragelse i slike prosesser.

Økt kostnad

Statsråden svarte heller ikke direkte på spørsmål fra Aps Cecilie Myrseth, som ville ha hans syn på om dette nå er blitt en nasjonal krise.

– Dette handler om mennesker. Syke folk som er helt avhengig av at man har ambulanser på plass på hjul, i luft og på vann, sa hun.

– Det er ikke slik at vi er i en situasjon der alle ambulanseflyene står på bakken. Det er den samlede beredskapen som er avgjørende for tryggheten, sa Høie.

– Avtalen som er inngått, er inngått på lovlig vis. Den representerer ikke noe dumping av priser eller store besparelser fra statens side. Tvert imot. Konsekvensen av den nye avtalen er at kostnaden for denne tjenesten øker med over 20 prosent, 100 millioner kroner årlig, blant annet fordi tjenesten blir styrket.

