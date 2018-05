Lover resevefartøy på plass fra onsdag

nyheter

Det handler om Hasvik/Loppa-sambandet som siden begynnelsen av forrige uke har blitt trafikkert med kun ett fartøy.

Boreal Sjø har informert om at de har reservefartøyet "Lurøy" på plass fra onsdag. "Hasvik" ble tatt ut av drift allerede søndag 29.april. Det viste seg at skaden var verre enn først antatt. Siden har "Bergsfjord" driftet sambandet alene.

– Det er skuffende for fylkeskommunen å se at reservefartøy settes inn så sent, er beskjeden fra samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, som varsler kontraktsmessige konsekvenser. Geir Ove Bakken lover overfor NRK Finnmark at det blir full gransking av det som har skjedd.

Han minner om at det ble gjennomført tøffe forhandlinger for å få på plass en avtale om reservefartøy.

– Da er vi skuffet over at rederiet ikke overholder avtalen med å sette inn fartøy etter fire dager. Dette går ut over innbyggerne og næringslivet i de ytterste delene av fylket vårt, og det er beklagelig at operatøren ikke følger opp det vi er blitt enige om. Vi kommer til å ta dette opp kontraktsmessig med Boreal Sjø, heter det i en pressemelding fra samferdselssjefen.

Deler til ferga Hasvik er under produksjon og fartøyet beregnes foreløpig å være tilbake i rute onsdag 16.mai.